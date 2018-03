Indgang

Fredericia: - Den gamle dør var så slidt, at den ikke kunne repareres længere, siger Kurt Søndergaard Jensen, der står for driften af biblioteksbygningen på hjørnet af Prinsessegade og Danmarksgade.

Han glæder sig over, at den gamle dør nu er skiftet ud med en ny. Og at den er blevet klar tidsnok til både premiere og forpremierer på Fredericia Teaters "Prince of Egypt", som også vil give travlhed i svingdøren.

Døren har kostet 282.970 kroner, oplyser driftansvarlig Jannick Larsen fra kommunens ejendomskontor.

Den nye dør har en diameter på 3,6 meter, hvor den gamle kun var 2,4 meter.

- Det gør, at også kørestole kan komme igennem. Og desuden er døren konstrueret sådan, at man med et skub kan åbne den, så der er fri passage. Dét er et sikkerhedsspørgsmål, når døren også er flygtvej, siger Jannick Larsen.

Funktionen gør til gengæld, at svingdøren standser, hvis man skubber til den.

Under arbejdet med at montere den nye svingdør, blev bibliotekets publikum ført ind og ud af en sidedør.