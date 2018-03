- Det vil fungere som et hyggeligt indslag, så folk tror, de kommer ind i en ejendomsmæglerbutik, siger han med et smil.

Ringe: - Vi har fået fremstillet en fin, ny messestand, som vi stiller op for første gang ved forårsmessen, så det bliver vores premiere, siger indehaver af Danbolig Ringe, Søren Lykkegaard, og forklarer, at der er tale om et stort stativ med en dug og et logo.

- Vi laver en hammerslagskonkurrence, for det er folk jo helt vilde med, siger Søren Lykkegaard og fortsætter.

- Det vil foregå på den måde, at vi har tre huse med, som vi allerede har solgt. Det kunne for eksempel være et hus fra Årslev, et fra Ringe og et fra Ferritslev, og når vi så har vist tre-fire billeder fra hver, skal folk gætte, hvad de er solgt til. De to, der kommer nærmest, vinder en førstepræmie og en andenpræmie, siger han.

Præmierne består af to gavekort på henholdsvis 500 og 250 kroner til handelsstandsforeningen.

- Det skal nok blive spændende, og vi tænker da, at der er mange, der vil synes, det kunne være sjovt at deltage i vores hammerslagskonkurrence, siger ejendomsmægleren, der også har planlagt at fremvise nogle af sine andre projekter.

- Vi tager ikke boliger med som sådan, men vi har tænkt os at tage noget materiale med fra udstykningen på Platan Allé og Linde Allé, og som sagt, glæder vi os til at vise vores nye stand frem og ikke mindst at få en hyggelig snak med gæsterne, siger Søren Lykkegaard.