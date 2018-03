Håndbold: Skærtorsdag tager Odense HC hul på slutspillet i kvindernes håndboldliga, og første skridt mod semifinalen skal tages i Silkeborg. Kigger man i stillingen burde Silkeborg-Voel være den nemmeste opgave af de tre for fynboerne, men nemme opgaver findes ikke i slutspillet, og Silkeborg-Voel har for vane at drille topholdene.

Silkeborg-Voel har således blandt andet slået FC Midtjylland to gange, og da holdet tidligere på sæsonen var på besøg i Odense Idrætshal var jyderne kun et enkelt mål fra at stjæle et point. Derfor har cheftræner i Odense HC, Jan Pytlick, også respekt for torsdagens modstander, som han flere gange har kaldt for en favorit-killer.

Odense HC's slutspilsgruppe Odense HC møder i slutspillets gruppespil FC Midtjylland, Viborg HK og Silkeborg-Voel.



Alle hold mødes to gange.



Odense har efter grundspillet to point med, mens FC Midtjylland har et.



Nummer et i gruppen møder nummer to fra den anden slutspilsgruppe i semifinalen, mens nummer to møder etteren i den anden gruppe.



Odense HC's mulige modstandere fra den anden gruppe i en eventuel semifinale er København Håndbold, som har to point med, Nykøbing Falster Håndbold, som har et, Team Esbjerg eller Randers HK.

- Silkeborg er et af de hold, som har været mest stabile efter jul, og de har gjort det godt. De løber kontra, og kan dække både fladt og offensivt forsvar, og vi har tidligere oplevet, hvordan vi havde styr på dem, indtil de skiftede til 5-1, siger han.

Noget af det, som har gjort Silkeborg-Voel farlige er den imponerende trio af bagspillere, som holdet råder over i Jette Hansen, Stine Skogrand og ligatopscorer Sofie Bæk Andersen. Og det er også de tre, som Jan Pytlick har fokus på.

- Specielt de tre. De har alle tre god spilforståelse, og så er de meget hurtige på fødderne. Silkeborg har spillet meget smalt, og derfor er de også godt timede i forhold til hinanden. Men det betyder også, at de skal spille fuld tid og spille op til niveau, hvis de skal vinde, siger han.