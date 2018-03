Kloden rundt

Australien: Trøfler anses af mange for at være en delikatesse, men anderledes står det til med tøfler. Det opdagede en australsk pytonslange, der kom til at sluge en hjemmesko i et hus i Haigslea nær Brisbane, fortæller australske ABC. Til pytonens held blev den hurtigt fundet og bragt til en dyrlæge, der bortopererede den vildfarne tøffel, som ellers risikerede langsomt at dræbe slangen. Og efter et par dages restitution bliver den sluppet tilbage ud i naturen - forhåbentlig kureret for dens sult efter sutsko. (ritzau)