Den tidligere præst på Lyø, Niels Kjær, udgiver samling af tekster om ø-perlen i Det Sydfynske Øhav.

Lyø: Mange af Danmarks største fortællere har haft et særlig godt øje til Lyø. H. C. Andersen, B. S. Ingemann, Herman Bang og Henrik Pontoppidan har alle skrevet om perlen i Det Sydfynske Øhav. Måske havde selv den græske digter Homer i virkeligheden Lyø i tankerne, da han sendte Odysseus ud på sine berømte togter. Man kunne såmænd blive ved at finde litterære referencer til Lyø hos klassiske fortællere som Johannes V. Jensen, Achton Friis, Tom Kristensen og Erik Aalbæk Jensen. Og det er præcis hvad den tidligere Lyø-præst, oversætter og forfatter Niels Kjær, Aarhus, gør i en helt ny bog "Lyø mellem himmel og hav."

Stoppede da biskoppen ville sende ham til Faaborg

Det er en antologi med 30 tekster om Lyø, skrevet af en række fremragende forfattere med to Nobelpristagere i litteratur i spidsen, som Niels Kjær, 68, har samlet i kærlighed til øen, hvor han boede og virkede som præst i 1978-1999. Så besluttede biskop Kresten Drejergaard, at Lyø-præsten skulle arbejde en større del af sin tid i Faaborg. Niels Kjær Født den 27. april 1949 i Aarhus.Teologisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1975. Derefter præst, bl.a. sognepræst på Lyø fra 1978 til 1999.



Tillige forfatter og oversætter, siden 1999 på fuld tid. Forfatterskabet omfatter en række digtsamlinger, heriblandt gendigtninger af Emily Dickinson og Robert Frost samt Matsuo Basho og Yosa Buson. Endvidere afhandlinger og bøger om emner inden for historie, litteratur og teologi.



Har siden 1999 især arbejdet med de japanske digtformer haiku, tanka og renga.



Medstifter og styrelsesmedlem af Dansk Forfatterforenings haikugruppe.



Vinder af Publikumsprisen med "Byboens sommersang" (2017) i Lemvig Museums landsdækkende konkurrence om en ny dansk sommersang. Modtager af Poetklub Århus' Undergrundspoesipris 2017.



Gift med Jenny Thaysen Kjær og "far til fire" (Mette Kirstine, Annemari, Silas og Ruth). "Hoveriarbejde på fastlandet", kalder Niels Kjær den beslutning. - Der er ikke noget galt med Faaborg, jeg kan godt lide byen, men jeg var ikke rejst til Lyø for at bruge mine timer på færgen eller for at undervise konfirmander i Faaborg. Jeg ville være og virke på Lyø, ellers kunne det være lige meget, siger han. Kjær smed pibekraven i sin egen stille protest og rejste til fødebyen Aarhus, hvor han har haft et "fantastisk godt liv som forfatter og oversætter", som han skriver i forordet til bogen. Men Lyø havde nu alligevel sat sig fast i Niels Kjærs bevidsthed, og han har bevaret sin tilknytning til øen, som han senest gæstede for halvandet år siden, da han forestod begravelsen af sømand og museumsstifter Viggo Hansen i juli 2016. Siden han rejste for næsten 20 år siden, har han stået for mange kirkelige tjenester, kaldt "hjem" af sine sognebørn, hvoraf han stadig er på julekort med en del.

Lyø blev hans valgstavn

- Forfatteren Knud Sørensen taler om, at vi mennesker kan have en hjemstavn (dér hvor vi er født og opvokset) og en valgstavn (det sted, hvor vi har valgt at leve, og hvis befolkning vi solidariserer os med). Lyø blev min valgstavn, konstaterer Niels Kjær. - Da jeg kom til Lyø som 28-årig, kendte jeg kun til livet i de store byer, Aarhus og København, men jeg var blevet grebet af charmen ved ø-livet under en ferie på Strynø, og jeg havde læst skildringer fra mange småøer af de store forfattere, så jeg var allerede ret motiveret, da jeg tilfældigt så, at præsteembedet på Lyø blev ledigt, fortæller han. Niels Kjær holdt prøvegudstjeneste for Lyøs menighedsråd i Vester Aaby Kirke. Rådet stod kort efter stod klar til at tage imod ham hjemme på øen med bekymrede miner, for den dag blæste det så fælt, at færgen nær var blevet aflyst, og Lyø tog sig ikke gæstfri ud. - Men jeg blev straks grebet af den måde øboerne tog imod mig på. Øen er så unik med sit landsbypræg og den måde, man accepterer hinanden på. Jeg accepterede lyboerne, de accepterede mig, og vi fik ikke travlt med at lave hinanden om, men var parate til at lytte og lære af hinandens ideer. I Lyø Kirke er der jo det specielle, at kvinderne sætter sig til venstre, når de kommer ind, mændende til højre. Jeg syntes, det var i orden, men kun hvis man gjorde det sådan, fordi det var noget, man havde lyst til. Det måtte ikke blive et pres fra nogen, siger Niels Kjær.

Et ofte misforstået citat