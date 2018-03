Efter fire år med en villa i to plan på Møllevænget i Ringe, er det blevet tid til forandring for beboerne, og ejendommen er sat til salg.

Ringe: - Vi har hver tre voksne børn, og kun vores to yngste bor hjemme endnu, men de er på vej ud i den store verden, så derfor har vi valgt at finde noget mindre, siger Jørgen Gregersen, der har boet i Ringe det meste af sit liv. Og hans samlever, Mette Lykke Danielsen er med på den idé. - Ja, og samtidig får vi så også muligheden for at vælge noget i fællesskab, for da jeg kom til, havde Jørgen købt huset fire måneder før ud fra sine egne behov, og jeg er ikke medejer af huset, siger Mette, der ligesom Jørgen ønsker at finde noget mindre i nærheden. Om ejendommen Adresse: Møllevænget 1, 5750 RingeKontantpris: 1.645.000



Ejerudgift pr. måned: 1.592



Boligareal m2: 214



Kælder m2: 107



Grundareal m2: 757



Antal rum: 7



Byggeår: 1953/1963



Til salg hos EDC Channe Broholm, Ringe



Kontaktperson: Charlotte Nakel



Telefon: 62624455 - Vi er enige om, at det skal være i gåafstand til Ringe Sø og til centrum, og det må meget gerne være et hus fra 50'erne, for i de huse er det lettere at starte projekter op, siger den håndværkeruddannede montør, som selv stod foran en gevaldig opgave, da han købte huset på Møllevænget.

En urskov

- Hele haven var groet til, og jeg tror, jeg kørte 100 kubikmeter træ, sten, buske og affald væk, siger han og viser nogle billeder frem fra dengang, han overtog ejendommen. Huset er fuldstændig gemt bag en skovlignende samling træer. - Det ligner jo en urskov, siger Mette med et lille grin. Mens vi sidder og taler, er deres genbo, Carsten Clausen kommet ind for at hilse på. Han har boet i gaden i 35 år og kan huske den forrige ejer, viceskoleinspektør Elmelund, som byggede huset og var særdeles kendt for sin prydhave. - Men på sine sene dage, havde han ikke kræfterne til at holde haven, og den forfaldt, indtil den blev købt af den tidligere ejer, der boede her i 10 år, og han gjorde absolut intent ved haven, så det blev faktisk mere eller mindre en jungle, fortæller genboen.

Velfungerende villa