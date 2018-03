Nyborg: Benzinselskabet OK har været forbi Nyborg Skytteforening med en check på næsten 16.000 kr. fra salg af benzin m.v. til kunder, som har indgået en aftale med selskabet.

- Vi har ca. 185 medlemmer og har stadig god tilgang af nye medlemmer, fortæller formanden for Nyborg Skytteforening, Dorrit Møllegaard, i en pressemeddelelse, og hun forklarer videre:

- Vi har lige investeret i to nye rifler, da vi har et stort behov for at få udskiftet vore våben, da vi har mange nye børn i foreningen. De gamle, slidte våben bliver kasseret og afleveret til politiet. Det er ofte børn med særlige behov, som vi har haft som medlemmer, og denne aktivitet har vi nu på sjette år, i øjeblikket med ca. 30 børn, som deltager. De får en positiv gevinst ved at lære at skyde godt, da det er med til at styrke deres koncentration. Her er vi også glade for de pensionister og efterlønnere, som er med som frivillige hjælpere på holdene om dagen. Så vi er meget glade for aftalen, der er med til at forbedre vores muligheder for støtte til vore unge medlemmer.Det kan godt betale sig at tanke hos OK, fastslår selskabet.Pengene har OKs kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort. Når man vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis med et øre beløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet. Det koster med andre ord ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK, der udbetaler pengene.

Man kan øge aftalen med både køb af telefon og el hos OK. /EXP