Ringe: Foråret indbyder til nyt i garderoben af såvel tøj som sko. Tirsdag 10. april arrangerer Midtfyns Familie og Havebrug et besøg hos Binau Butik 32 på adressen Algade 32, Ringe.

Besøget starter ved indgangen fra Centrumpladsen kl. 18.50. Her vil mannequiner præsentere gæsterne for den nye forårskollektion med tilhørende sko og tasker.

Bagefter går turen til Bossa Noga Sko i Algade 52. Her er der mulighed for at se et udvalg af forårets nye modeller i sko og tasker.

I begge forretninger serveres der vin, vand og snacks. Der gives desuden procenter på eventuelle køb denne aften.

/EXP