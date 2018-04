Misbrug

Smart Recovery etablerer en selvhjælpsgruppe, der kan støtte pårørende til narkomaner og alkoholikere, som ellers er i risiko for at føle sig ensomme og isolerede.

Pårørende til en misbruger har brug for hjælp for ikke selv at blive trukket med ned. Jens Vinther, frivillig hos Smart Recovery

- Jeg har et livs erfaring med misbrug. Jeg har prøvet alt. Alt . Jeg startede, da jeg var 12. Jeg ved ikke, om mine pårørende kunne have hjulpet mig. Men de kunne helt klart have fået det bedre selv, siger Kim, som har fået meget hjælp i Fynsgade 10b.

Fredericia: - Som pårørende føler man sig ensom. Man isolerer sig. Ingen må opdage, at ens nærmeste er misbruger. Når man inviteres ud til arrangementer, siger man nej - for ellers risikerer man, at facaden krakelerer. Det er meget ensomt, siger 63-årige Jens Vinther.

Kim og Jens er to af de frivillige, der skal lede møderne for pårørende.

- Alle kan tage ordet, men vi skal lede møderne, så de holdes på sporet, siger Jens.

De er uddannet i at lede selvhjælpsgrupper. Og de er enige om vigtigheden af, at møde-lederne har egne erfaringer. Og det må de to siges at have.

- Som pårørende kan man gøre en forskel. Men kun hvis ikke man selv går ned først, siger Kim.

- Ved at ændre adfærd som pårørende kan man både hjælpe sig selv og misbrugeren, siger Jens.

Hvordan ændre adfærd?

- Altså, i mange år var jeg selv helt hysterisk. Jeg råbte op, smækkede med døren og gik min vej. Da jeg holdt op med det, gjorde det en forskel. De pårørende skal ikke lade misbrugeren ødelægge deres liv, siger Jens.

- Og nogle gange "hjælper" pårørende på en måde, der i virkeligheden gør det hele værre. Det kan for eksempel værre, når pårørende låner misbrugeren penge. Eller hjælper ham med at sygemelde sig på arbejdet. Det er misforståede forsøg på at hjælpe, siger Kim.