I samtlige 35 sæsoner er koncerterne blevet afviklet i slottets riddersal. Det bliver nok ikke tilfældet på det renoverede og udbyggede slot, hvor det er planen at bruge riddersalen til historisk formidling og ikke til møder og koncerter som hidtil. Derfor er det sandsynligt, at Nyborg Slotskoncerter skal afvikles i stueetagen af den nye fløj, hvor der bliver et stort, flot rum.

- Selvfølgelig har det været noget helt særligt at spille koncerter i riddersalen, men det nye slot vil også give os nye muligheder, siger Jesper Rützou Rosenkilde.

- For eksempel kan vi få mulighed for at holde koncerter hele året rundt i stedet for kun om sommeren. Desuden vil det nye slot give publikum nogle nye faciliteter: Adgangen til koncerterne i riddersalen var jo tidligere via en stejl og mørk trappe, og toiletterne lå langt fra selve salen. I det nye slot bliver der nem adgang for alle og naturligvis moderne faciliteter.