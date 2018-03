Bøger: Jesper Wung Sung henter i øjeblikket den ene anerkendelse efter den anden for sit forfatterskab. For nylig vandt han De Gyldne Laurbær for romanen "En anden gren" om sin kinesiske oldefar og danske oldemor, og kort efter kom det frem, at bogen skal filmatiseres med planlagt filmpremiere i 2020.

Han blev også her i det tidlige forår nomineret til kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger med børnebogen "Lillefingeren", og nu er han indstillet til Nordisk Råds børne-og ungdomslitteraturpris 2018 for bogen "Lynkineseren", som er forfatterens tilbageblik på sin slægt og opvækst. Bogen henvender sig til børn mellem 4. og 8. klasse og er illustreret af Rasmus Meisler.

Jesper Wung Sung har tidligere været indstillet til den nordiske pris. I 2015 var det for ungdomsromanen "Ud med Knud", som er en gribende fortælling om en syg dreng. Dengang gik prisen, som er på 350.000 kroner, dog til svenske Jakob Wegelius. I år er fra Danmark også Mette Vedsø indstillet for sin "Hest Horse Pferd Cheval Love". Afgørelsen falder 30. oktober.

Jesper Wung Sung udkommer i øvrigt snart med endnu en børnebog. Eventyret "Alfred og gabestokken" udkommer 20. april og som så hyppigt før i forfatterskabet kredser temaet om at være anderledes, men også om forelskelse og frihed.

Jesper Wung Sung bor i Svendborg. Han er født i 1971, opvokset på Ærø og debuterede i 1998 med novellesamlingen "To ryk og en aflevering".