Kerteminde: Hvis der er nogen, der har problemer med Rejsekortet eller har lidt svært ved at finde ud af det med telekørsel, så er der godt nyt på vej.

Onsdag den 4. april kommer to kundeambassadører fra Fynbus til Kerteminde for at besvare alle de spørgsmål, der måtte være til alt, hvad der har med busserne at gøre. De vil være at træffe på turistbureauet, Strandvejen 6, klokken 11-15.30.

De svarer gerne på spørgsmål om alt fra Rejseplanen til priser og rabatter og instruerer i, hvordan man kan hjælpe sig selv ved hjælp af internettet og apps på mobiltelefonen. (ström)