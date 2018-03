Kattegatbro

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) gik solo med sit forslag om en bro over Kattegat til 58 milliarder kroner. Forslaget var ikke lagt frem for hverken regeringens økonomiudvalg eller koordinationsudvalg.

Milliardprojekt: Da transportminister Ole Birk Olesen onsdag den 21. marts med opbakning fra Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen genoplivede ideen om en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland over Kattegat, kom det overrumplende for store dele af Christiansborg. End ikke ministerens egen regering har behandlet forslaget om en vejbro til 58 milliarder kroner, inden han lancerede det.

“ Sådan en bro skal gerne bygges på baggrund af en bred politisk opbakning. Det er altså en underlig fremgangsmåde, når transportministerem vælger kun at tale med sig selv om det Andreas Steenberg, Radikale Venstres transportordfører i Folketinget

Ole Birk Olesen bekræfter over for avisen Danmark, at hans forslag ikke er blevet forelagt hverken regeringens økonomiudvalg eller koordinationsudvalg. På statsministeriet hjemmeside defineres opgaverne i de to udvalg. Heraf fremgår det bl.a., at økonomiudvalget behandler "sager med væsentlige konsekvenser for økonomi og budget," og at "koordinationsudvalget behandler større væsentlige initiativer og sager fra regeringen, herunder bl. a. større regeringsudspil og lovforslag."

En bro over Kattegat, med eller uden jernbane, vil, såfremt det gennemføres, være danmarkshistoriens suverænt største anlægsinvestering. Alligevel mener Ole Birk Olesen ikke, at tiden endnu er moden til at indvie den øvrige regering i forslaget, fordi beregningerne kun er foreløbige, fremgår det af en mail til avisen Danmark.

Som omtalt i avisen Danmark tirsdag bygger beregningerne på delvis forældede tal og skal derfor, forklarede ministeren, endnu en tur omkring ministeriets regnedrenge.

Ole Birk Olesen har ifølge sin presseafdeling ikke mulighed for at tale med avisen Danmark, men i en mail skriver han om den manglende drøftelse i de to centrale regeringsudvalg, der er bemandet med regeringens tungeste ministerposter:

"Der er ikke truffet nogen beslutninger i forhold til en Kattegatbro, da der endnu ikke foreligger noget beslutningsgrundlag. Der er tale om, at Vejdirektoratet på et meget foreløbigt grundlag har vurderet, at en ren vejbro muligvis godt kan finansieres alene med brugerbetaling. Det har jeg aftalt med transportordførerne for regeringspartierne og Dansk Folkeparti, at vi skal kigge nærmere på. Det er først, når resultatet af den nærmere beregning foreligger, at der er et grundlag for at beslutte, om vi skal gå videre med en egentlig forundersøgelse af projektet, og det vil i givet fald blive drøftet i regeringen."