Rundrejse

Frankrig: Mon læseren har gjort sig sine tanker om, hvorfor franskmændene ynder at kalde deres land for '"Hexagone" eller "France métropolitaine"? Hexagone er det græsk/latinske ord for en sekskant, nemlig den form, Frankrig har. Métropolitaine (eller métro i forkortet udgave, som i øvrigt har givet navn til Paris' undergrundsbane) er det græsk/latinske ord for en hovedstad, en metropol, og henviser dermed til det franske "moderland".

Disse betegnelser bruges for at skelne "moderlandet", altså det europæiske, kontinentale Frankrig i forhold til landets oversøiske besiddelser. Nu er "besiddelser" nok en lidt misvisende betegnelse, som har en klang af kolonitid, trekantshandel og slaveri, men som jeg bruger for nemheds skyld. Reelt er der tale om de franske oversøiske amter, regioner og territorier, hver med deres egen særskilte status.

Disse besiddelser - ofte små øsamfund - ligger, med nogle få undtagelser, som perler på en snor hen over det tropiske bælte. Fra Atlanterhavet til Caribien, fra Sydamerika til Oceanien, fra Polynesien til Det Indiske Ocean. Mange af stederne oser af eventyr, drama og navnkundige historiske personligheder: Guyana, hvor Steve McQueen flygtede fra straffeanstalten på Djævleøen i filmatiseringen af "Papillon". Tahiti, hvor den senere så kendte og danskgifte franske maler Paul Gauguin slog sig ned. Guadeloupe og Martinique, hvor pirater og fribyttere som Jack Sparrow (spillet af Johnny Depp i filmatiseringen "Pirates of the Caribbean") og Sortskæg i det 18. århundrede regerede på det Caribiske Hav.

Men alt er langtfra idyl i disse oversøiske områder, hvor flere ofte hjemsøges af ødelæggende jordskælv, vulkanudbrud og cykloner. Den overophedede økonomi i de franske Antiller tiltrækker i titusindvis af illegale indvandrere fra de omkringliggende fattige, caribiske øgrupper, og sydamerikanske narkobaroner bruger blandt andet de franske øer som affyringsrampe for ulovlig narkohandel til det store, åbne europæiske marked. 30 års atomprøvesprængninger (193 i alt) har for evigt påvirket miljøet i Fransk Polynesien, og illegale indvandrere strømmer i søgen efter et bedre liv i massevis til Mayotte fra den tidligere franske men nu selvstændige naboø Comorerne.

De i alt 11 oversøiske besiddelser (her ses bort fra de ubeboede arktiske territorier) har et samlet areal på 120.000 km2 og en befolkning på 2,8 mio. Det udgør cirka 18 procent af Frankrigs samlede areal men blot 4 procent af den samlede franske befolkning (eller knap tre gange Danmarks areal men under halvdelen af den danske befolkning). Arbejdsløsheden i de oversøiske besiddelser varierer typisk mellem 25 og 35 procent, hvilket står i skærende kontrast til den samlede arbejdsløshed i France métropolitaine på lidt under 10 procent.

Klar til afgang? Første stop på denne eksotiske rejse bliver Fransk Guyana i Sydamerika - et besøg, der spænder fra et smugkig ind i det europæiske Ariane raketcenter til illegal indvandring og et jungle-klondike, hvor mafia-inspirerede, halvindustrielle og illegale brasilianske guldgravere har kronede dage og sætter de franske sikkerhedsstyrker på en noget nær uoverkommelig opgave.

A plus!