Debat: Om løsgængere og norske digtere

Læserbrev: Med hovedrysten har jeg i FAA læst, hvordan et medlem af Svendborgs kommunalbestyrelse i et stort anlagt interview udbreder sig om, hvorfor han har meldt sig ud af det parti, DF, på hvis liste han blev nyvalgt ved seneste kommunevalg, og hvordan han lufter sit ego ved udfald mod kollegaer, gruppeformand og DF's lokal- såvel som hovedbestyrelse, fordi han kun havde fået én udvalgspost og ikke som forventet to

Normalt må man regne med, at anstændige mennesker, der går aktivt ind i politik, har til formål at ville yde en indsats fremfor at ville rage noget til sig. Tilsvarende burde et anstændigt individ, der tager den alvorlige beslutning at melde sig ud af det parti, der har fået vedkommende valgt til en kommunalbestyrelse, ved sin udtræden af det pågældende parti overlade sin plads til en suppleant og ikke klamre sig til posten som løsgænger, et ord beslægtet med løsagtighed, for at kunne hæve honorarer resten af valgperioden.

Oven på denne elendighed var det befriende at læse den rolige, værdige og afvisende reaktion af DF's gruppeformand i Svendborg kommunalbestyrelse og folketingsmedlem Dorthe Ullemose, da FAA ved henvendelse forgæves søgte at få hende til ved udsagn involveret i det lokale roderi.

Under unionsstriden, der førte til Norges løsrivelse i 1906 fra Sverige, kom datidens to store norske digtere på et tidspunkt med hver sin rammende og for dem karakteristiske, fyndige bemærkninger. Bjørnstjerne Bjørnson udbrød: "Nu gælder det om at stå sammen!" hvortil Henrik Ibsen tørt bemærkede: "Nu gælder det om at holde kæft".

Da DF i Svendborg, udover det seneste eksempel på et svigt af et medlem valgt til kommunalbestyrelsen, allerede i forrige valgperiode blev udsat for tilsvarende moralsk anløben optræden af hele tre medlemmer, ville det måske være klogt, hvis man lod fremtidige byrådskandidater underskrive en håndfæstning baseret på de norske digteres her så åbenbart stadigt aktuelle visdomsord.