Middelfart: Efter nogle måneder uden pølsevogn på Torvet kan sultne middelfartere atter kaste sig over hotdogs, bøfsandwich og andre hurtige retter i Middelfarts bymidte.

Ind er rykket den 42-årige Lam Ngoyen fra Fredericia i en hvid pølsevogn. Han afløser Dinh Tinh Tran, der i en årrække, indtil han valgte at stoppe i efteråret, var fast inventar foran Matas i sin karakteristiske orange pølsevogn. Begge to stammer fra Vietnam, og begge to har de en fortid som svejsere på Lindøvæftet.

Lam Ngoyen har desuden drevet grillbar i Nyborg og senest arbejdet seks år som bartender i Kerteminde. Han flyttede til Fredericia for et par måneder siden.

- Jeg så i avisen, at tjansen som pølsemand i Middelfart var ledig, og efter to måneder på dagpenge er jeg glad for igen at have noget at lave og noget, jeg kender til, siger Lam Ngoyen, der holder åbent hele ugen undtagen søndag.