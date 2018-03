Facebook lover brugerne en ny genvej til at slette egne data og varsler flere ændringer i privatlivsindstillingerne.

Meldingen kommer efter den seneste tids fokus på et stort datalæk og misbrug af data fra det sociale medie.

Det er i de seneste uger afsløret, hvordan det er lykkedes det britisk-amerikanske firma Cambridge Analytica at få adgang til data fra 50 millioner amerikanske profiler på Facebook.

Virksomheden vil derfor give brugere mere kontrol over egne data med en ny genvej til privatlivsindstillingerne.

Det skal gøre det lettere at downloade og slette den information, som brugerne selv har delt på det sociale medie.

-Vi har hørt højt og tydeligt, at privatlivsindstillingerne og andre vigtige redskaber er svære at finde, og at vi må gøre mere for at holde folk informeret, siger Erin Egan og Ashlie Beringer, der er henholdsvis vicedirektør for privatliv og juridisk chef i Facebook, i en meddelelse.

De fortæller, at også Facebooks datapolitik og servicebetingelser i løbet af de kommende uger vil blive opdateret.

Opdateringerne skal sikre, at brugerne bliver bedre informeret om, hvilken information Facebook indsamler om dem, og hvordan den bruges.

Efter afsløringerne om datalæk har Facebook været under pres. Mark Zuckerberg, Facebooks grundlægger, erkendte onsdag i sidste uge, at selskabet har begået fejl.

EU's justitskommissær har i et brev givet Facebook to uger til at svare på, om EU-borgere er omfattet af skandalen.

De nye opdateringer fra Facebook annonceres, et par måneder inden en ny persondatalov fra EU træder i kraft.

Loven skal tvinge myndigheder og virksomheder til at tage datasikkerhed og privatlivsbeskyttelse mere alvorligt. Den træder i kraft i Danmark 25. maj 2018.