Filmanmeldelse

Tvivl, håb og længslen efter identitet går dynamisk hånd i hånd i Jens Loftagers smukke dokumentarfilm om troens væsen. Her drager tre tidligere medlemmer af en sekt på pilgrimsrejse til Mount Fuji. De soner for deres sekts terrorangreb i Tokyo i 1995. I Tårnby spiller en præst musik for sine konfirmander for at styrke deres selvtillid.

Den 20. marts 1995 angriber den religiøse sekt Aum, under ledelse af Shoko Asahara, undergrundsbanen i Tokyo med giftgas. Terrorhandlingen koster 13 mennesker livet, og mere end 5000 såres. 20 år senere følger den danske dokumentarist Jens Loftager tre japanere, der var medlemmer af Aum. De reflekterer over deres gerninger og søger soning gennem en pilgrimsfærd til det hellige bjerg Fuji. Med håb om at blive genfødt i vulkanens indre. Og håb om, at der vil komme mere kærlighed.

Japanernes rejse spejles i konfirmationsundervisning på den anden side af kloden. I Tårnby underviser præsten Karsten Møller Hansen utraditionelt sine konfirmander med musik og forståelse af, at i troen er der ingen facitliste. Ingen bestemmer, hvordan Biblen skal forstås, og derfor har vi ikke en sekt, fortæller Møller Hansen, der er et stærkt centrum i Loftagers tosporede fortælling om troens evne til at styrke folk, men også evne til i de forkerte hænder at skubbe mennesker ud i ekstreme valg og beslutninger.

De unge japanere blev fanget i en stærk, karismatisk persons dogmatiske tolkning af teksterne, mens konfirmandernes tvivl vendes til selvtillid. Men i begge tilfælde synes søgen efter noget meningsfyldt og identitet at være det, der driver dem mod troen.

- Efter faldet vil vi rejse os igen. Der vil komme kærlighed. Og måske er det det, der er Gud, fortæller Møller Hansen og strækker uden at vide det troens fornyende kraft videre til de fortvivlede og vildledte i Mount Fujis indre.

Loftagers dokumentarfilm, der afrunder trilogien "Ord", "Krig" og "Tro", handler først og fremmest om mennesker. Det er et smukt og eftertænksomt værk, der nænsomt understøttes af Anthony Dod Mantles stilrene, statiske billeder, der lader pilgrimsfærden og kirkerummets meditative ro krydse linjer og smelte sammen på et overordnet plan.

Film: "Tro"

Dokumentar, dansk, 81 minutter, tilladt for alle