Frøbjerg: Musicalen Saturday Night Fever er endnu en stor opsætning på bavnehøjen. Den stort opsatte forestilling spiller fra 9.-25. august og kræver masser af frivillige hænder. Det ved om nogen Frøbjerg Festspil, som inviterer til informationsmøde torsdag 5. april klokken 19 i Frøbjerg Samlings- og Kulturhus.

- Alle er velkomne til at møde op. Også nye, som har interesse for teater og med lyst til at blive en del af et godt socialt fællesskab. Det vil glæde os at se alle, der vil være med til at finde rekvisitter, bygge kulisser og i det hele taget hjælpe, siger Vagn T. Madsen fra Frøbjerg Festspil.

Tilmelding er nødvendig på vagn.madsen5560@gmail.com eller 2143 1531 senest 4. april. /EXP