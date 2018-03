I gaden ligger to ejendomme side om side - nummer syv og nummer ni. Begge ejendomme har for nylig bygget altaner på bagsiden af bygningerne, og begge steder gav Odense Kommune tilladelse til at opføre altaner med en dybde på 1,30 meter.

Hele ejendommen Hans Tausens Gade 9 ejes af selskabet M Hansen Jr. A/S, som ejes af Olav Matthias Hansen fra Haderslev.

Han benægter ikke, at altanerne er 1,80 og ikke 1,30 i dybden, men ejeren, som avisen har talt med, forklarer, der er sket en fejl i forbindelse med byggeriet, og at de forvoksede altaner ikke er en bevidst handling fra hans side.

Den forklaring giver dem i nummer syv ikke ret meget for.

- Vi kan kun forholde os til, at der foreligger en byggetilladelse, og den er ikke blevet overholdt. Skal man belønnes for det, lyder det undrende fra Finn T. Jensen, der tilføjer:

- Det er ikke flueknepperi det her. Der er tale om en markant overskridelse på 38,5 procent. Det svarer til, at TBT Tower (højhus under opførelse i Odense, red.) ved en fejl bliver opført med 24 etager i stedet for de 17, der er givet tilladelse til. Det går jo ikke.

Finn T. Jensen hæfter sig ved det forvaltningsretlige princip om, at en myndighed skal træffe identiske afgørelser over for borgere i sager med identiske omstændigheder.

Jeres altaner bliver ikke mindre af, at naboens er større. Kunne man ikke vælge at sige, at der er sket en fejl, og sket er sket. Sagt på en anden måde: Har i lidt for små sko?

- Nej, det kan man ikke sige. Det her er et spørgsmål om, hvordan loven bliver forvaltet. I det øjeblik, man fra forvaltningens side siger, at det er i orden med en overskridelse på 38,5 procent, så er der jo ikke lighed for loven. Det er der ingen borgere, der kan være tjent med. Man skal ikke belønne folk for at overskride den byggetilladelse, man har fået. Det kan jeg ikke på nogen måde se det rimelige i.