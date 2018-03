Fodbold: Til torsdagens kamp i slutspillet er Odense Q's cheftræner Morten Christiansen forhindret i at deltage, og derfor står assistenttræner Steen Hansen i spidsen for holdet. Og det er lidt af en opgave han har fået. Til Fyn kommer nemlig grundspillets vinder og slutspillets førehold, Fortuna Hjørring. Og Steen Hansen er klar over, at hans hold får det svært mod et hold, som hvert år kæmper med om mesterskabet, og som i grundspillet kom videre med en måscore på 58-7.

- Det er et af de helt store danske kvindehold, og de henter jo udenlandske spillere på landsholdsniveau. De har også flere danske landsholdsspillere, og når de tilmed fungerer godt sammen, så er det klart, at det er en svær opgave. Derfor er der ikke nogen tvivl om, at vi er utrolig ydmyg, og vi er klar over den rolle, vi har. Det er en stor opgave for pigerne, og vi vil forsøge at løse den så godt vi kan, siger han.

De to tidligere opgør i sæsonen mellem de to hold endte med sejre til Fortuna Hjørring på 6-1 og 2-0, og Steen Hansen mener, at meget skal gå fynboernes vej, hvis man skal have muligheden for point.

- Alle skal levere og ramme dagen perfekt. Og så skal heldet også tilsmile os en del, siger han.

Og derfor er succeskriteriet også et andet for Odense Q.

- Jeg kunne godt tænke mig at se, at vi står sammen i 90 minutter. Vi har nogle gode fodboldspillere, som skal arbejde for at nå til næste niveau, og de skal vise, at de kan arbejde for hinanden. Det vigtigste er, at vi arbejder hårdt og står sammen, siger Steen Hansen.

Odense Q må til kampen undvære Lærke Bruun, som måtte udgå af træningen onsdag med en drilsk lyske, men ellers er holdet ved fuld styrke.