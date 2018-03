Hergé er for franskmændene, hvad Storm P er for os - og det kan kun anbefales at læse hans striber om Tintin, lyder det fra præst og "tintinophil", Inger Hjuler Bergeon, der i forbindelse med den nye udstilling på Brandts fortæller, hvorfor spejderkarakteren er aktuel i dag.

Det begyndte med, at Inger Hjuler Bergeon som barnepige læste Tintin-hæftet "Månen tur-retur", fortsatte med at more sig over karakteren sammen med vennerne i gymnasiet, og siden har hun ikke kunnet lægge striberne bag sig. Til glæde for konfirmander og andre kirkegængere er den 61-årige præst ved Odense Valgmenighed en ægte "Tintinophil". Og nu også til glæde for besøgende på Brandts, der kommer til de foredrag, som hun sammen med museets ansatte har planlagt at holde i forbindelse med den store Hergé-udstilling, der åbnede lige op til påske. Og dem, som læser med her:

- Da jeg i september læste om, at Hergé-udstillingen kom til Odense her i foråret, kunne jeg ikke tro mine øjne og gik rundt om mig selv i nogle dage, inden jeg kontaktede Brandts for at foreslå, at jeg kom og gav foredrag om Tintin. Jeg vidste jo, at jeg bare ville ærgre mig over det, hvis jeg ikke havde tilbudt det, for jeg har gjort mig så mange tanker om ham gennem årene, siger Inger Hjuler Bergeon.

Foredrag om Tintin Præst i Odense Valgmenighed og "Tintinophil" Inger Hjuler Bergeon står i spidsen for tre foredrag i forbindelse med Hergé-udstillingen på Brandts, der åbnede i sidste uge.



Ved foredraget "Tintin, Terry og tærter", der finder sted søndag 8. april fra kl. 16-17:45 i Odense Valgmenighed. fortæller hun om, hvordan den belgiske tegner gjorde sine tegneserier til kunst.



17. april fra 19-21 fortæller hun på Brandts om forandringen med Tintin-figuren i foredraget "Drømmen om den ideelle europæer".



16. maj fra 19-21 fortæller hun på Brandts om kønsfordelingen i tegneseriehæfterne under overskriften "Kvinderne i Tintin".



Der kræves tilmelding til alle arrangementer.

Inger Hjuler Bergeon var i Paris for at se den udstilling, der er åbnet på Brandts, og hun var fuld af begejstring. Dengang snoede køen sig fra indgangen til Grand Palais og langt ned over Concordepladsen, og hun glædede sig over at have købt billetterne på forhånd over internettet. Hun mener, at Hergé er så populær i Frankrig, fordi fortællingerne om ham er både genkendelige og humoristiske.

- På en genial og dybt tænkende måde tager de mange af vores egne dagligdags træk under kærlig behandling på en karikeret måde. Jeg tror, man bedst kan sammenligne franskmændenes forhold til Hergé med vores forhold til Storm P, siger Inger Hjuler Bergeon, der deler sin passion med resten af familien.

“ Der er meget filosofi i Tintin-historierne, som til enhver tid er topaktuel. Fra at være den lidt naive europæer bliver han en verdensborger, der selv får sine illusioner brudt ned, selv om han bliver ved med at kæmpe mod undertrykkelse. [i]Inger Hjuler Bergeon, præst i Odense Valgmenighed og tintinophil[/i]

Da hun mødte sin mand, læste han - selvfølgelig - allerede Tintin, og Inger Hjuler Bergeon husker, at da de to i 1979-80 var på en Tintin-udstilling ("Det imaginære Tintinmuseum", red.) på det forhenværende Aarhus Kunstmuseum i Universitetsparken, havde de en fornemmelse af at være kommet ind i en slikbutik.