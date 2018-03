Kerte: En dieseltyv valgte tirsdag morgen det forkerte sted at slå til. Tyven forsøgte at stjæle diesel ved en gård på Jarlebjerggyden i Kerte, men blev opdaget af en medarbejder. Der opstod tumult mellem tyven og medarbejderen, men til sidst lykkedes det tyven at stikke af. Fyns Politi oplyser, at der er ikke et signalement af tyven, men at vedkommende har efterladt nogle ting på stedet.

- Af hensyn til efterforskningen vil jeg ikke komme nærmere ind på, hvad det er for nogle ting, siger Carsten Møllegaard fra Fyns Politi.

Tyveriforsøget fandt sted klokken 07.47.