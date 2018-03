Et sted for alle: Aktivitetshus for borgere i Middelfart Kommune

Lokaldebat

I de sidste 10 uger har jeg to gange om ugen gået på et kursus i Middelfart Kommunes Sundhedsafdeling, der hedder "Kultur som sundhedsbooster". Et kursus henvendt til personer med stress, angst eller depression. Kurset er betalt af midler fra Tryg-fonden.

På kurset har vi været på rundvisning på Clay, hos Galleri Chris, Trapholt, i Nr. Aaby Bio og haft besøg af en musikterapeut. Sideløbende har vi slået os løs på Middelfart Billedskole med at male, arbejde med ler mv.

Det har været et fantastisk givende forløb, som jeg har fået meget ud af. Det har været en befrielse et par gange om ugen at kunne 100 procent koncentrere sig om noget lystbetonet og lukke stress og hverdagsproblemer ude for en stund.

Nu er kurset desværre slut.

Hvor skal jeg så gå hen og fordybe mig, hvis jeg vil bevare den gode virkning af kurset? Jeg har som førtidspensionist ikke formuer at smide efter for eksempel aftenskolekurser.

Er det ikke på tide at Middelfart Kommune etablerer et sted for alle kommunens borgere, hvor man kan mødes og lave kreative ting, arbejde i sløjdværksted, metal, smykker eller lignende? Jeg er sikker på, det vil fremme sundheden og nedbringe ensomheden for mange at have et sted at mødes om diverse interesser.

Middelfart Byråd kan jo tage på ekskursion til Depotgården i Fredericia, hvis I mangler inspiration.