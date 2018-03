Pletskud

Vestfyn: En af Bagsidens trofaste læsere, Finn Pedersen, Agedrup, fik lyst til at dele to billeder med de andre læsere efter at være kørt gennem Kerte. Han skriver:

- Fra juni 1957 til august 1960 arbejdede jeg som chauffør ved Kerte Brugsforening. Opgaverne var treenhalv dags fastlagte vareture i området Kerte, Ørsbjerg, Kaslund, Barløse, Hjerup og Faurskov med udbringning af butiksvarer, samt resten af ugen udbringning af grovvarer, foderstoffer, brændsel gas samt petroleum i 200 liter tønder. Sidstnævnte blev primært hentet i Assens. Køretøjet var den på billedet viste Volvo. Den store lastvogn var på besøg med en leverance. På den tid et enormt køretøj. Jeg har nogle gange i de senere år været gennem Kerte og undret mig over, hvad der dog var sket med brugsens bygninger. Jeg besluttede derfor at tage et billede og sammenholde det med det billede, jeg tog i omkring 1957-58. Jeg ved ikke, hvem der ejer bygningen i dag, men det ser ud, som om der op til mange gange er forsøgt en renovering, som hver gang ikke er blevet tilendebragt, før der er taget fat på en ny renovering.

