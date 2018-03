440 kolonihaveejere i seks haver har bygget for meget på deres grund i forhold til fredningsbestemmelserne. Nu forsøger byrådet at komme flertallet til undsætning med et nyt forslag, men rådmand Jane Jegind betoner, at ulovlighederne skal forfølges.

440 kolonihaveejere fra seks haveforeninger kan i den værst tænkelige situation stå over for at skulle rive deres huse ned.

Den situation ønsker Odense Byråd ikke, og derfor vedtog politikerne på det seneste byrådsmøde et forslag, der skal afhjælpe problemet for flertallet - helt præcist 310.

Problemet er følgende:

Haveforeningerne Biskorup, Martins Minde, Svendstrupengen, Søndergaards Haver, Heltengen og Lilletoften ligger så tæt på Odense Å-dal, at de er omfattet af fredningsbestemmelserne. Det betyder - for at gøre en lang historie kort - at der kun må bygges på mellem 8 og 10 procent af grundens areal, dog maksimalt 50 kvadratmeter.

De betingelser overtræder 440 haveejere. Men da betingelserne er strengere end de vedtagne regler i andre af kommunens kolonihaveforeninger, prøver byrådet at hjælpe de berørte kolonihaveejere ved at give dem samme vilkår som i kommunens andre haveforeninger. Her besluttede By- og Kulturudvalget i 2015, at ejerne må bygge på 15 procent af arealet, dog ikke mere end maksimalt 60 kvadratmeter.

Hvis nogle tilsvarende regler træder i kraft i de omtalte seks haveforeninger, vil "kun" 130 haveejere overtræde reglerne.

Kommunen har allerede forsøgt sig med en generel dispensationsansøgning til Fredningsnævnet for Fyn, men den er blevet afvist. Nu forsøger man i stedet at rejse en såkaldt "korrigerende fredning", hvor de nye betingelser skrives ind - uden at andre bestemmelser i fredningen ændres. Ansøgningen bliver sendt i august - derefter har Fredningsnævnet to år til at behandle sagen.