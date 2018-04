Noget for noget: Hvis Danmark vil have dronning Margrethe I's brudekjole tilbageleveret fra Sverige, så vil vores nabofolk have Damestenen retur fra Sydfyn.

Hesselager: Et hul i jorden lidt syd for den sydsvenske by Minnesberg.

En kjole, som en senere dansk dronning bar, da hun som barnebrud blev gift som 10 årig.

Og en dansk kulturminister, som skal tækkes sit parlamentariske flertal.

Det lyder ikke som tre ting, der umiddelbart har noget med hinanden at gøre, men det har de.

Og det kan med et gøre Sydfyn 1000 ton lettere og en attraktion fattigere.

Lad os begynde med begyndelsen, som ligger omkring 14.000 år tilbage. Dengang Danmark var at sammenligne med en kummefryser, og den kilometer tykke is bevægede sig frem og tilbage og formede det Danmark, vi kender i dag.

I det, vi nu kalder Det Baltiske Isfremstød, fik isen fat i en stor blok af det sydsvenske grundfjeld. Trods sin imponerende vægt på 1000 ton var det en smal sag for isen at skubbe den store sten med sig hen over Sjælland, indtil et skift i vejret fik den til at gå i stå ved Hesselager. Der har stenen ligget urokkeligt fast siden, og i dag kalder vi den Damestenen.

Vi springer et betragteligt stykke tid frem i historien.

Nærmere bestemt til 1363, hvor en pige af ædel byrd som 10 årig bliver gift med en 23 årig nordmand af lige så ædel byrd.

Pigen hed Margrethe, og hun bliver senere den første. Manden hed Håkon. Han var den sjette af slagsen, og han levede et til tider omtumlet liv som konge af Norge og fra tid til anden også konge på fuld eller deltid af Sverige.

Da de to blev gift, havde den lille Margrethe naturligvis en kjole på, og den kjole blev siden et nationalt klenodie for danskerne og permanent udstillet i Roskilde Domkirke. Lige indtil 1659, hvor en anden svensk konge, Karl den Tiende Gustav, er på et uhyre succesrigt togt i Danmark. Med sig hjem til Stockholm tager han blandt andet Margrethes brudekjole. Her har den været siden, bortset fra et kort udlån til Danmark for nogle år siden.

Og så er vi næsten oppe i nutiden, men vi skal lige gøre holdt i 2016, hvor hr. og fru Stenmark fra den lille sydsvenske by Minnesberg er på campingferie i det sydfynske.

Ægteparret har studeret turistbrochurerne grundigt, og de beslutter sig for at gøre holdt ved Damestenen i Hesselager. Hr. Stenmark har arbejdet 37 år i et stenbrud, så han kan sine sten, og han er vant til at vurdere deres størrelse og form.

Som han stod der og betragtede den store sten, slog det ham, hvor meget det lignede noget, han havde i baghaven. Eller rettere: Noget han ikke havde.

- Vi har et stort hul i baghaven, og det har altid irriteret mig. Vi har prøvet alt muligt: en havedam, trampolin og beskyttelsesrum. Men intet har virket. Så jeg har virkelig kigget meget ned i det hul, fortæller hr. Stenmark.

Da han så Damestenen, kunne han lige så tydeligt se konturerne af hullet i baghaven.

Siden har han kæmpet for at få stenen tilbage, så han i ro og mag kan sende sine børnebørn ud i haven uden at frygte, at de skal falde i hullet.