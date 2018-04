Lokaldebat: - Stik bien en hjælpende blomst

Se det summer af sol over Langeland,honningbien vil fylde sin kurv.hver en grøft bliver blomstrende skove.

Med denne lille omskrivning af Holger Drachmanns tekst fra 1897, forestil dig så, at dette syn igen kan blive virkelighed på vores smukke ø.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Langeland kommune skal have prædikat som bivenlig kommune, et flot signal at sende til vores gæster på øen. Der skal findes nogle arealer, som skal tilsås med bivenlige blomster, dette bliver ikke kun til gavn for honningbien, men for alle bestøvende insekter, og alle vi andre kan glæde os over de smukke blomster. Jeg håber, kommunen finder en løsning, så blomsterarealerne kan udbredes til hele øen fra Lohals til Bagenkop.

Vi har på øen nogle af landets smukkeste cykelruter og vandrestier, lad os indramme disse ruter med blomstrende skove, lad os gøre en fælles indsats for at blive kendt i turistkredse som øen med de mange blomsterrabatter.

Du kan bakke op om kommunalbestyrelsens beslutning ved selv at tilså et areal med bivenlige planter. Her i foråret når haven skal friseres og tilsås, prøv da lige at vurdere, om ikke der kunne blive et par hjørner med nogle flotte blomsterblandinger, hvor honningbi, humlebi, vilde bier, sommerfugle og svirrefluer med flere kunne danse brudevals sommeren igennem, til gavn og glæde for os alle.

Langelands Biavlerforening har fået en ny besøgsbigård i Tranekær. Kom og besøg os, vi har anlagt bede med bivenlige planter og opsat informationsmateriale om biernes spændende liv, samt deres store nytteværdi som bestøvere af vores afgrøder. Vi holder indvielse den 26. maj, eller mød op til vores gratis informationsmøde i frivilligcentret den 11. april kl. 19.00, og hør nærmere.

Lad os stå sammen om dette blomsterprojekt, stik bien en hjælpende blomst, og Langeland vil komme til at summe af energi.

Husk: "Uden bier, intet liv". Citat Albert Einstein.