Al Gore, der lørdag den 31. marts fylder 70 år, var et mulehår fra at blive USA's præsident, men endte med at tabe valget i 2000 til George W. Bush med få hundrede stemmer.

Det har dog langtfra holdt Gore fra at påvirke international politik.

Siden det historiske valg har Gore været en af de mest fremtrædende personer i klimadebatten på verdensplan. Han kæmper for at fremme omstillingen mod grøn energi.

Og selv om Donald Trump, der sidder i Det Hvide Hus i dag, har sat spørgsmålstegn ved, om de globale klimaforandringer nu i virkeligheden finder sted, så tager han alligevel Al Gore med på råd, når der er klima på dagsordenen.

Til avisen Boston Globe har Gore forklaret, at han havde håbet, at han kunne få Trump til at ændre holdning og eksempelvis holde USA i den internationale klimaaftale fra Paris. Men Trump er ikke nem at bide skeer med, lyder det.

- Jeg tog fejl. Jeg tror ikke længere på, at han vil ændre sig. Det bliver i hvert fald ikke mig, der får ham til at ændre holdning, sagde Gore i et interview i februar.

Al Gore er ud af en politisk familie, og han indledte selv sin karriere i Kongressen i 1977. Her var han frem til 1985 medlem af Repræsentanternes Hus, inden han fik sæde i Senatet fra 1985 til 1993. Derefter var han vicepræsident under Bill Clinton.

Men det var altså først efter valgnederlaget til Bush, at Al Gores grønne sind for alvor blomstrede op. Han rejste USA og resten af verden tynd med klimaforedraget "En ubekvem sandhed", der blev til en prisvindende dokumentarfilm.

Indsatsen for klimaet blev hædret af Nobelkomitéen, der i 2007 tildelte Nobels fredspris til Gore og FN's Klimapanel.

Al Gore er uddannet fra Harvard University og var journalist, inden han gik ind i politik.

Han har fire børn fra et tidligere ægteskab. (Ritzau)