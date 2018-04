Tung trafik til og fra Geveko i Sønder Longelse, opkørte rabatter og mangel på gadebelysning gør livet utrygt for beboere omkring Krogsbjergvej. De ønsker at få sat gadelamper op, men det kommer ikke til at ske, har kommunens tekniske udvalg besluttet.

Årsagen til, at der ikke som ønsket bliver sat fire gadelamper op, er ifølge udvalgets formand, Bo C Nissen, at det vil kræve nye retningslinjer.

Et ønske, der blev afvist under det seneste møde i kommunens tekniske udvalg.

Derfor har han ansøgt om, at kommunen opsætter fire gadelamper på udvalgte punkter, men ønsket er, at hele Krogsbjergvej får gadebelysning.

Konsekvensen af lukningen af Møllemosevejen er ifølge Jan Lindegaard, at, at tung trafik til og fra Geveko i Sønder Longelse nu bevæger sig fra motortrafikvejen ad Krogsbjergvej, hvor der berettes om opkørte rabatter og manglende gadebelysning, hvilket gør det utrygt for beboerne i området at færdes på landevejen.

Af en skrivelse til TTM-udvalget fra en beboer på Krogsbjergvej, Jan Lindegaard, er det blevet mere utrygt at færdes på Krogsbjergvej til fods eller på cykel, efter at Møllemosevejen er blevet lukket og delvist omdannet til cykelsti.

Nogle går til og fra et busstoppested i området for at lade sig befordre, mens andre cykler, og den tur er blevet så utryg, at der nu er ønske om at få sat gadelamper op.

Men udover at Møllemosevejen er lukket, og at dét ifølge borgere i området omkring Krogsbjergvej har ført til øget tung trafik på vejen, skaber vækst hos Geveko Markings Denmark i Sønder Longelse også uro i nærområdet, hvilket fremgår af ansøgningen til kommunen.

For et år siden oplyste Geveko Markings Denmark her i spalterne, at virksomheden stod over for udvidelse med flere medarbejdere, og at produktionen skal øges i løbet af 2018.

Den fremtidsudsigt bør også tages med i overvejelserne, fremgår det af ansøgningen til kommunen.

- Som vi kan forstå ved udvidelsen af Geveko vil det medføre øget trafik på strækningen, som også omfatter Krogsbjergvej, da vi er en del af hovedfærdselsåren mellem motortrafikvejen og Longelsevej, lyder det i ansøgningen til kommunen, hvor der foreslås at sætte gadelamper på Krogsbjergvej for at øge sikkerheden på vejen.