Christopher Walken, der lørdag den 31. marts fylder 75 år, blev som barn trænet i dans og musicals, og han forsøger at snige et lille dansetrin med ind i alle film, han medvirker i.

Alligevel er det hans evne til at portrættere forstyrrede personer, som har gjort den amerikanske skuespiller til filmverdenens ansigt på ondskab.

Han er formentlig bedst kendt for sine roller i filmene "Annie Hall", "Catch Me If You Can", "Pulp Fiction" og "The Deer Hunter".

Det var netop sidstnævnte om Vietnamkrigens konsekvenser for indbyggere i industribyen Clairton i den amerikanske delstat Pennsylvania, der i 1978 sikrede Walkens gennembrud i filmverdenen.

Han modtog en oscar for bedste mandlige birolle og blev for alvor et genkendeligt navn i branchen.

Walken har været med i over 100 film, men det er især én evne, som han mestrer bedre end de fleste.

- Der er ingen, der kommer nær hans skræmmende evne til at bevæge sig mellem afslappet charme og ren ondskab, har den verdensberømte, nu afdøde filmkritiker Robert Ebert skrevet om ham.

- I begyndelsen spillede jeg en eller to forstyrrede mennesker, og jeg må have været god til det, fordi det har varet ved. Jeg spiller så mange skurke og sære mennesker med problemer. Jeg har ikke sådan et liv. Jeg er en normal fyr. Jeg bor på landet. Jeg har været gift i næsten 50 år. Jeg har en kat, siger Walken til det amerikanske magasin Interview.

Han har ifølge filmmediet IMDb fortalt, at han aldrig har sagt nej til en filmrolle. Der er ingen planer om at sætte farten ned på arbejdsfronten, så det er ikke udelukket, at han når at få sit navn på 200 film, siger Walken til filmmediet.

Siden 1969 har Walken været gift med Georgianne Walken, som er filmcaster. De har ingen børn, men de har derimod en kat ved navn Bowtie. (Ritzau)