Rudkøbing: Planerne om et langelandsk fødevaremarked på ØP i Rudkøbing er udskudt til tidligst september 2019.

- Vi ønsker ikke, at det lokale fødevaremarked skal ligne en miniudgave af Kulinarisk Sydfyn, men at det derimod skal afspejle Langeland og Strynø. Så når styregruppen mødes igen i starten af april, går vi i gang med at gentænke konceptet, siger John Kjær Andersen, der sidder i styregruppen som repræsentant for ØP.

Den oprindelige tanke var, at ØP's lokaliteter skulle danne rammen omkring 25 forskellige fødevarestande med lokale produkter som øl, cider, honning, chili, kød, tang etc. Antallet er baseret på at skabe tilstrækkelig mangfoldighed til, at publikum vil få en oplevelse ud af besøget.

Men foreløbig er der kun 17 langelandske fødevareproducenter registreret.

- Og det i bedste fald, som John Kjær Andersen tilføjer.