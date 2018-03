På tirsdag mødes Langeland Kommunes tekniske udvalg for at tage stilling til, om kommunen skal finansiere et færgeleje til en ny færgerute mellem Marstal og Rudkøbing. Der har tidligere været stillet spørgsmålstegn ved, om dét er lovligt. Det er det, vurderer Langeland Kommune.

Rudkøbing: Det hele begyndte med en idé og en vision om en ny færgerute mellem Marstal og Rudkøbing. En vision, der til en begyndelse gik ud på at bygge og indsætte en færge, der skal sejle fra Marstal og lægge til i Rudkøbing. Det kræver et nyt færgeleje, og ønsket fra Ærøexpressen er, at Langeland Kommune finansierer og etablerer et leje, som færgeselskabet kan afdrage på.

Ruten hilses velkommen fra Langeland side, men i februar stillede kommunens tekniske udvalgs spørgsmålstegn ved, om det er lovligt for kommunen at finansiere færgelejet i forhold til kommunalfuldmagten. Det er regler om, hvad kommunerne må anvendes deres midler til i forhold til at opfylde såkaldte almene behov i samfundet.

Og det må Langeland godt, konkluderer kommunes forvaltning nu.

"I henhold til kommunalfuldmagten er det lovligt, at kommunen etablerer og finansierer et færgeleje og lejer det ud til et færgeselskab (Ærøexpressen, red.). Det er ligeledes kommunen selv, som fastsætter anløbsafgiften." Sådan lyder det i dagsordenen for det ekstraordinære møde i kommunens tekniske udvalg, som finder sted tirsdag den 3. april.