Ind til nu har Svendborg Kommune ikke for alvor taget del i Folkemødet på Bornholm. Men det skal være slut. I år sender kommunen seks politikere og to embedsfolk afsted til klippeøen.

Han forklarer, at planen er at nedtone kommunens deltagelse på kommunaløkonomisk forum i regi af Kommunernes Landsforening for i stedet at bruge kræfter og penge på at deltage i Folkemødet.

Da Folkemødet blev afholdt sidste år, var kun daværende borgmester, Lars Erik Hornemann (V), taget dertil for at repræsentere kommunen; uden dog at tage del i nogen af de officielle debatter.

Svendborg: Mange af landets politikere, meningsdannere og lobbyister har for længst fået øjnene op for den politiske festival på Bornholm. Og nu vil Svendborgs politikere langt om længe også for alvor være med.

Planen er at sende seks politikere og to embedsfolk fra Svendborg afsted til Folkemødet, og ifølge Bo Hansen, har man besluttet et snævert fokus for kommunens deltagelse.

- Vores deltagelse skal fokusere på infrastruktur og om et Danmark i bedre balance. Det vil være de to fokuspunkter, vi vil have derovre, og de debatter, vi skal deltage i, vil samle sig om de to temaer, siger han.

Hvad infrastruktur angår, peger Bo Hansen specifikt på, at det skal handle om opgraderingen af rute 9 fra Svendborg over Langeland til Lolland.

Man er nemlig gået sammen med Langeland, Lolland og Guldborgsund Kommuner om at dele og repræsentere sig på en stand på skibet Johanne med henblik på at slå et slag for rute 9 under sloganet "Fra omvej til genvej".