Lørdag den 7. april afvikler Medicinhaverne igen et af sine populære kurser. Denne gang gælder det beskæring. For hvordan er det nu lige, man beskærer buske og træer? Det får du chancen for at lære, eller få genopfrisket i Medicinhaverne i Tranekær lørdag den 7. april.

Her vil havearkitekt Jann Poulsen, der har tegnet og tilrettelagt hele det 3,2 hektar store område, tage interesserede med rundt i haverne og arboretet og viser, hvordan man korrekt beskærer, så man giver træer og buske - også de stedsegrønne og frugttræerne - de bedste vækstbetingelser og får det pæneste resultat.

Husk varmt tøj og fornuftigt fodtøj. Aprilvejret kan være meget omskifteligt.

Pris: 30 kroner for medlemmer, 60 kroner for ikke-medlemmer.

Tilmelding til Lene Anker på medicinhaverne@mail.dk eller på 21847822 senest den 6. april.

Mødested: De hvide indgangslåger.