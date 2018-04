Aarup: Hvad gør man, når forhandlerne gerne ser, at man køber en større mængde jeans eller kjoler, for at få lov til at handle med dem? Og hvad så hvis din mand alligevel har et tomt lokale i Bredgade i Aarup?

Så åbner man da endnu en butik, det er lige, hvad man gør, tænkte Solvej Rasmussen, der ejer tøjbutikken Butik Pernille i Glamsbjerg - og snart også en i Aarup.

“ Jeg har ikke søvnløse nætter, jeg investerer ikke mere, end jeg kan tåle. Men nu kan jeg sige: "jeg gjorde det!". Solvej Rasmussen, Butik Pernille

Bredgade 39, den tidligere dyrlægeklinik og kortvarigt tegnestue, er i øjeblikket under ombygning bag det brune papir i vinduet. 12. april åbner en ny dametøjsbutik i byen, og det glæder 54-årige Solvej Rasmussen sig til.

- Jeg synes, det er spændende. Jeg overtog jo butikken og varelager i Glamsbjerg efter Pernille (med efternavnet Mackeprang red.), her kan jeg få lov til at bygge op fra bunden selv, siger Solvej Rasmussen og fortsætter:

- Hovedformålet er at kunne udnytte lageret og kunne købe hos de forhandlere, der kun handler med dem, der køber en vis del, og så giver det jo god mening at kunne dele varerne i to butikker.