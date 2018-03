Ørsted: Når man er selvstændig som Kim Hansen, der er indehaver af Ørsted Lastvognscenter ApS, kan de fleste af døgnets timer sagtens komme til at dreje sig om virksomheden. - Jeg arbejdede rigtigt meget, da min kone for fem år siden foreslog mig, om jeg ikke skulle finde mig en hobby, så det hele ikke gik op i arbejde, fortæller Kim Hansen.

Som yngre havde han drømt om at køre gokart, og der måtte godt være fart over feltet i den nye fritidsinteresse. I dag er han 42 år og kører gokart på femte år sammen med sin søn Frederik Pedersen.

- Det blev til et fælles projekt for os, og vi opsøgte Søndersø Karting Klub for at begynde at køre gokart, hvor vi blev taget rigtig godt imod. Nu er det her, hvor jeg stresser af fra arbejdet. Der er også en masse socialt samvær og hygge i klubben, og når vi er ude at køre løb, tilføjer han.

Sønnike på 12 år er også blevet bidt af den hurtige sportsgren.

- Det er fedt at køre gokart, men jeg kører mest for at have det sjovt, ikke så meget for at vinde, understreger Frederik Pedersen.

Far og søn træner en gang om ugen.

Gokart er meget mere end at sætte sig ned og trykke på en speeder.