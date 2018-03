Trafik

Lillebælt: Tirsdag den 22. maj spærres G. Lillebæltsbro af, og den vil være spærret for al vejtrafik helt frem til efterårsferien, mens Vejdirektoratet gennemfører en nødvendig renovering af broen. Trafikanterne kan i de 20 uger, broen er spærret, benytte Ny Lillebæltsbro, hvor der også er fundet en løsning for langsomt kørende køretøjer.

- Vi har fundet frem til den periode i 2018, hvor vejrbetingelserne er mest egnet til at renovere Gl. Lillebæltsbro. Det er en meget omfattende og nødvendig renovering, som vi mest effektivt kan gennemføre, hvis entreprenøren Arkil A/S kan arbejde på broen uhindret af vejtrafikken. Derfor har vi valgt at spærre Gl. Lillebæltsbro for vejtrafik i hele perioden. Til gengæld bliver den samlede renoveringsperiode så kortere, siger specialkonsulent i Vejdirektoratet Shahriar Honar i en pressemeddelelse.

Togdriften fortsætter uhindret, ligesom gangstien til gående, cyklister og knallert 45 også er åben i langt det meste af perioden. Undtaget er nogle enkelte nætter.