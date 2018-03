Nyborg kommer til at emme af liv i påsken, når over 260 tamilere er samlet i byen for at deltage i det årlige VM i Badminton.

Nyborg: 261 tamilere fra USA, Australien, Norge, Frankrig og mange andre lande samles i weekenden i Nyborg for at dyste i verdensmesterskaberne i badminton for tamilere.

I alt kommer spillere fra 13 forskellige lande til Nyborg for at dyste i double, single, mixed double, børne- og seniorrækker.

Sidste år blev den årlige VM-turnering afholdt i Canada, hvor flere danske tamilere var af sted, og i år er det altså Danmark og Nyborg, der har fået værtsrollen. Det glæder en af stævnets koordinatorer og medlem af byrådet Rameesh T. Sambanther.

- Det er jo virkelig et godt event at få til Nyborg og en god måde at få byen på verdenskortet, forklarer han om værtsskabet, der kom i hus ved lodtrækning sidste år i Canada.

I alt håber man på, at omkring 400 tilskuere lægger vejen forbi Nyborghallen og Skovparkhallen, hvor henholdsvis de voksne og børnene dyster.

Stævnet strækker sig over weekenden lørdag den 31. marts til søndag den 1. april og slutter af med gallafest i Vindingehallen søndag aften.