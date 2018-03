Victor Vedel Kruse og William Vedel Kristensen har optrådt sammen hele livet. Efter et års hi for at få X Factor på afstand er VKation-fætrene på banen med singlen "Legende let" og tårnhøje ambitioner.

Fætrene Victor Vedel Kruse og William Vedel Kristensen har optrådt sammen det meste af livet. Til familiefester har de altid stået for underholdningen, som da de for seks år siden gav deres formodentlig først rockkoncert. På et drengeværelse på Lahnsgade. - Jeg kan tydeligt huske den jul, hvor William fik en bas i gave. Vi var 11 år. Han gik direkte op på sit værelse for spille på den. Efter halvanden time havde han lært basgangen fra Red Hot Chili Peppers-sangen "Can't Stop". Så skulle resten af familien til koncert. Vi stod begge i underbukser i neonlys under en diskokugle og gik fuldstændig amok. Det må have været et vildt syn, siger Victor Vedel Kruse og ler. VKation Victor Vedel Kruse er 17 år og bor i Dalum med sin familie. Han går i 2.g på Sct. Knuds Gymnasium i Odense.



William Vedel Kristensen er 18 år gammel. Hans familie flyttede for lidt over et år siden fra Odense til Hellerup, hvor han går i 1.g. X Factor: Bag kulisserne med de fynske fætre De to fætre lavede derefter bandet "Black Glove", som de hyggede sig med et par år, inden de sammen med et par kammerater dannede gruppen "Orange Lemon". - Jeg spillede trommer i bandet og fandt i den sammenhæng ud af, at jeg ikke ville sidde og gemme mig bagest på scenen. Så begyndte jeg at synge for at komme forrest, siger William Vedel Kristensen. “ - Da vi røg ud efter semifinalen, havde vi brug for et pusterum. Vi vidste, vi skulle lave musik sammen. Men det skulle ikke være lige i kølvandet på X Factor. Vi skulle først være helt sikre på, hvilken retning vi ville gå.

Fandt formlen på Tenerife

Fætrenes musikalske parløb tog for alvor fart under en familieferie til Tenerife for to år siden. - På hotellet var der en lille scene, hvor der var musik hver aften. Vi spurgte, om vi ikke måtte spille, hvilket vi fik lov til. Vi fik folk på dansegulvet og endte med at spille hver aften. Den oplevelse fik os til at lave duoen med navnet VKation, som betyder ferie og starter med begge vores efternavnes forbogstaver, siger Victor Vedel Kruse. William Vedel Kristensen synes, det var gået så godt på Tenerife, at han tilmeldte duoen audition til X Factor. Den kom de som bekendt til og endte med at synge sig hele vejen til semifinalen. - Da vi røg ud efter semifinalen, havde vi brug for et pusterum. Vi vidste, vi skulle lave musik sammen. Men det skulle ikke være lige i kølvandet på X Factor. Vi skulle først være helt sikre på, hvilken retning vi ville gå. Martin, der nu hedder Save Us, brugte otte år på at finde sin lyd og udtryk, så vi synes faktisk, det er gået ret stærkt, siger William Vedel Kristensen. Victor Vedel Kruse fortæller, at de har lavet musik hele tiden, men har ventet på det rigtige tidspunkt at dele den. Og de rigtige folk til at hjælpe med at dele den. - Vi har holdt gryden i kog ved at være aktive på Instagram og Facebook, men vi har helt bevidst ventet så længe, før vi udsendte ny musik. Den fornemme modtagelse, den nye single "Legende let" har fået, understreger, at vores fans stadig er der. Og allerede i april kan de se frem til den næste single "Telefon", siger William Vedel Kristensen.

Rider på bølgen

Victor synes, at "Legende let" er ret unik. - Det er et nummer, hvor vi har lånt fra mange forskellige genrer. Det er moderne, urban pop for unge. Som man både kan høre på en club eller derhjemme. Vi synes i det hele taget, at singlen beskriver ret godt, hvad VKation kan og vil, siger Victor Vedel Kruse. Han indrømmer, at det kan være lidt en kliché, når to gymnasiefyre synger om damer, druk og fester. Fynske X Factor-fætre nægter at blive en døgnflue - Men for fanden ... Det er det, der kører rundt oven i hovedet på os døgnet rundt. Hvad skulle vi eller synge om? Vi forsøger til gengæld at bruge nogle interessante sproglige billeder, så det forhåbentlig skiller sig ud fra mængden, siger Victor Vedel Kruse. VKation har undersøgt, hvem deres kernefans er. Det er ikke overraskende primært unge piger. - Den gruppe, der er allerflest lyttere i, er piger mellem 19 og 22 år. Det er en målgruppe, jeg virkelig godt kan lide, siger William Vedel Kristensen og smiler bredt.

