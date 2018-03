Et flertal i Højesteret omstøder onsdag landsrettens dom og frifinder den 40-årige læge i den såkaldte Svendborgsag.

Højesteret har vurderet sagens omstændigheder og finder ikke, at lægen har udvist en grad af uagtsomhed, der kunne betegnes som grovere forsømmelse eller skødesløshed i hendes virke som læge, da en 66-årig mand døde.

Flertallet lagde især vægt på, at lægen gav en sygeplejerske besked om at måle blodsukker på patienten, at lægen kunne forvente, at sygeplejersken gav hende besked, hvis der måltes påfaldende værdier ved undersøgelsen, og at hun kunne forvente, at patienten tillige ville få målt sit blodsukker i forbindelse med den sædvanlige morgenmedicin cirka 4 timer senere.

Den nu frikendte læge takker i en kommentar til Ugeskriftet.dk for støtten fra kolleger og udtrykker lettelse over, at sagen nu er ovre:

- Forløbet har været langtrukkent og anstrengende, og i den henseende går mine tanker især til de pårørende. Afslutningen af retsforløbet er længe ventet, siger hun og fortsætter:

- Tak til mine kollegaer for den massive støtte. Mit håb er, at vores fælles fokus på de principielle problemstillinger; vores krav om at skabe et mere lærende sundhedsvæsen; og vores vilje til at stå fast, sammen, kan bane vejen for, at forandringerne realiseres.