Kloden rundt

Canada: En fransk tjener, der blev fyret fra en restaurant i Vancouver i Canada for at være "aggressiv, uhøflig og respektløs", mener, at fyringen er uberettiget. Han opførte sig bare som enhver anden franskmand ville gøre, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP. Manden er derfor gået til domstolene, hvor han påstår, at den tidligere arbejdsgiver har diskrimineret på baggrund af hans kultur, der gør, at han har "en tendens til at være mere direkte og udtryksfuld". Restauranten mener, at franskmanden trods flere advarsler ikke rettede ind. Der er foreløbig planlagt en høring i sagen. (ritzau)