Påskeæg uden sukker. Kan man det?

Ja, man kan, og når man oven i købet kan servere dem for sine gæster, uden at de opdager, de er sukkerfri, så ved man, at man har et godt produkt.

Æggene er gået hen og blevet en klar favorit her hos os. De seneste par år har vi kun lavet denne variant til påske, og sådan bliver det også i år.

Sukrin melis er et sukkererstatningsprodukt uden kalorier (som ligner flormelis) og som kan købes i Matas.

Påskeæg med nougatfyld, 8 stykker:Pecanød-nougat: 50 g. pecannødder 2 spsk. sukrin melis 50 g. 80% chokolade 1 spsk. kakaopulver 1 lille spsk. kokosolie Rist pecannødderne let på en tør pande i et par minutter. Lad dem køle helt af.

Smelt chokoladen over vandbad eller i en chokoladesmelter.

Blend nødderne til nøddesmør og bland det med den smeltede chokolade, kokosolie, kakao samt sukrin. Smag til om der skal mere sukrin i.

Stil nougaten på køl indtil den er fast men ikke hård.Marcipan: 220 gram mandler (eller mandelmel) 40 gram sukrin melis 1 æggehvide fra et æg i størrelse L. (jeg bruger 1 rå æggehvide, ikke en pasteuriseret, da der ikke findes salmonella i danske æg) 1 spsk. mandelessens/mandelaroma revet skal fra en øko. appelsin (vasket godt i varmt vand) 1 spsk. appelsinsaft Blend mandlerne til fint mandelmel (mandlerne skal ikke smuttes). Bland mandelmelet med de øvrige ingredienser og rør massen sammen. Sæt marcipanen på køl i cirka 30 minutter. Tag en stor spiseskefuld marcipan op i hånden og form en lille skål så tyndt som du kan. Læg en stor teskefuld nougat i midten af marcipanen og fold marcipanen om og form som et æg.Overtræk: 100 gram smeltet 80% chokolade Drys: hakkede pistacienøddekerner, frysetørret hindbær, evt. sølvdrys Overtræk æggene med smeltet chokolade, drys med hakket pistacie, frysetørret hindbær eller andet drys, og læg æggene på et fad beklædt med bagepapir. Stil dem på køl i mindst en time.

Opbevar æggene i en lukket beholder på køl. Holdbarheden er 3-4 dage.