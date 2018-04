Genopstået

Det er ikke længe siden, at kvindebevægelsen - for mange - var synonym med vrede kvinder og ubarberede armhuler. Sådan er det ikke længere. Især unge kvinder har taget feminismen til sig og bærer den stolt og direkte på T-shirten, for udfordringer er der stadig masser af.

Da 26-årige Mia Ovcina lidt ved en tilfældighed blev medlem af gruppen "Everyday Sexism Project Danmark" på Facebook for fire år siden - og begyndte at læse alle de hundredevis af beretninger fra kvinder om sexisme - blev hun pludselig opmærksom på noget, hun aldrig før havde skænket en tanke.

- Inden jeg blev medlem af denne her gruppe, var det ikke noget, der havde interesseret mig. Du ved, jeg brugte ikke tid på det, og der var ingen i min omgangskreds, der talte om diskrimination eller på det tidspunkt gjorde noget, jeg fandt diskriminerende eller undertrykkende. Så det var ikke en del af min hverdag, fortæller Mia Ovcina.

Feminismens fire bølger Kvindebevægelsen og feminismens historie bliver typisk delt op i fire bølger. Her er de kort ridset op: Første bølge starter i slutningen af 1800-tallet og kører videre et godt stykke ind i næste århundrede. Det er suffragetternes kamp for kvinders stemme- og valgret og plads i samfundet på lige fod med mænd, der kæmpes for. I 1915 får kvinder stemmeret i Danmark og i 1924 den første kvindelige minister, da Nina Bang bliver undervisningsminister. I 1960'erne og -70'erne bliver begrebet rødstrømper født, og kampen rykker ind i hjemmet. Kvindens plads og ligestilling i familien, hele den seksuelle frigørelse og kvinders reproduktive rettigheder er omdrejningspunktet i anden bølge. Fra 1990'erne frem til slutnullerne ruller tredje bølge, hvor der bliver mere og mere fokus på diversitet, individualisme og kønnets konstruktion, og et lidt akademisk begreb som queerteori kommer frem. Skæringspunktet for fjerde bølges start er 2008, hvor kampen rykker online og også finder ind i populærkulturen. Et hashtag kan i dag starte en hel bevægelse (som det skete med #metoo), og fællesskaber knyttes på tværs af landegrænser og kontinenter. Begrebet intersektionel er blevet et af de vigtigste værktøjer for feminismen anno 2018, da det bruges til at inkludere grupper og individer, der pga. f.eks. etnicitet, kønsidentitet eller seksuel orientering risikerer at blive diskrimineret dobbelt.



Kilder: lgbt.dk og wikipedia.com Kvindebevægelsen og feminismens historie bliver typisk delt op i fire bølger. Her er de kort ridset op:

Men jo mere, Mia Ovcina læste, jo mere kunne hun genkende. Hun læser på et tidspunkt en beretning fra en pige, der havde fået at vide af sin chef, at hun skulle smile, for så blev hun pænere. Et par år tidligere havde Mia Ovcina haft et "nederen" job, hvor hun nok passede sit arbejde, men hverken var særligt glad eller imødekommende. En dag begynder hun at grine over et eller andet, og hendes overordnede udbryder: ""Ej, hvor er det dejligt, du smiler, du bliver så pæn af det."

- Jeg tænkte bare, at det var da noget irriterende noget at sige. Men det er først, da jeg læser om alt det her i facebookgruppen, at det går op for mig, hvorfor det havde irriteret mig, og at det også er et strukturelt problem, siger Mia Ovcina.