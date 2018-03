Biljagt

Fredericia: En 22-årig lokal mand er varetægtsfængslet i 14 dage for et vildt ræs i Kongensgade, Fynsgade og Prinsessegade tirsdag formiddag.

Han stak af fra politiet, havde hash i blodet, var frakendt førerretten, overtrådte ubetinget vigepligt og snittede en modkørende bil med en kvinde og hendes datter. Herefter tørnede den 22-årige ind i en parkeret bil, som rykkede sig så voldsomt, at yderligere fem parkerede biler plus en trailer blev beskadiget. Betjente anholdt til slut manden.

Selv oplyste han i et grundlovsforhør i Retten i Kolding onsdag, at han blot ville skynde sig at dreje fra Fynsgade og ned i Prinsessegade for at give plads til patruljevognen med blå blink og udrykning bag ham. Han troede, politiet ville forbi og videre til noget andet.

Den forklaring var dommeren imidlertid ikke enig i efter at have hørt chokerede vidner og læst en bilinspektørs vurdering.

Manden kærede fængslingen til landsretten.