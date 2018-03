Faaborg-Midtfyn: Tirsdag eftermiddag ved 17-tiden måtte Beredskab Fyn et smut til genbrugspladsen på Mørkebjergvej i Faaborg, oplyser indsatsleder Claus Nørsøller.

- Det er formentlig nogen, der har afleveret noget aske med gløder i, som lå og ulmede, og det udviklede noget røg, fortæller han.

Personalet på pladsen tilkaldte derfor beredskabet, som kom med en sprøjte og fik slukket gløder.

- Der blev lagt skum udover det, der lå i containeren, fortæller Claus Nørsøller.

Det var en travl eftermiddag for beredskabsfolkene, for på stort set samme tidspunkt gik alarmen i den lukkede Guldhøj Børnehave i Ringe. Det viste sig dog at være en fejl på anlægget efter en strømafbrydelse. Også på Prices Have Centeret i Faaborg gik alarmen tirsdag eftermiddag. Her var det en beboer, der havde aktiveret alarmen ved en fejl, oplyser Claus Nørsøller.