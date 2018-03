Svendborg: Det kommer ikke til at gå stille for sig, når Svendborgs nye forsamlingshus på lørdag fejrer sin åbning.

Festligheden begynder klokken 13 med en tale af Josefine Ottesen, der er kvinden, der har gjort det hele muligt. Og herefter følger et fem timer langt program fyldt med Rantzausminde Jazzforsyning, danseundervisning i salen, dukketeater udenfor, Christian Søgård Trio og ikke mindst den til højtiden så passende ægrulning på pladsen foran huset.

Alle, der har lyst til at være med til at feste for byens nye samlingssted, er velkomne og opfordres til at tage et kogt æg med, så en gammel, ædel sport kan blive genoplivet, som Svendborg Forsamlingshus skriver på Facebook.

Skulle man ikke have lørdagen ledig til selve åbningen, er der også rigeligt at bidrage med i dagene op til indvielsen. Både skærtorsdag og langfredag er der flittigt gang i påskehygge og forberedelserne til festen med oppyntning af huset. Torsdag klokken 10 til 13 er der klippe-pap-æg-værksted for alle, der har lyst, og fredag skal der pyntes op mellem klokken 10 og 13. Her opfordres folk til at komme med grene og forårsblomster fra haven i vasker, krukker eller spande, som kan give huset en forårsfornemmelse.