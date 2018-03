Gl. Lillebæltsbroen bliver spærret for vejtrafik i 20 uger fra 22. maj, mens Vejdirektoratet renoverer broen.

Gl. Lillebæltsbroen vil være spærret for vejtrafik i hele perioden, så vejtrafikanterne skal i stedet benytte sig af den ny lillebæltsbro.

Entreprenøren Arkil A/S begynder arbejdet den 22. maj, hvorefter renoveringsperioden varer 20 uger. Det vil sige frem til efterårsferien 2018.

Informationsmøde Vejdirektoratet holder informationsmøde om renoveringen af Gl. Lillebæltsbroen onsdag den 11. aprilInformationsmødet foregår kl. 16.30-18.30 i Middelfartsalen på Middelfart Kultur & Bibliotek, Havnegade 6 Til stede vil både være Vejdirektoratets specielkonsulent Shahriar Honar, rådgivende konsulent fra Rambøll Thomas Urup og entreprenøren Arkil A/S' projektchef Martin Andersen

Dette gælder også erhvervsliv med langsomt kørende køretøjer. Vejdirektoratet har fået politiets tilladelse til at arrangere eskorter af erhvervets langsomkørende køretøjer over Lillebæltsbroen, mens Gl. Lillebæltsbro er spærret for vejtrafik både i 2018 og 2019.

Køretøjerne vil blive eskorteret over Lillebæltsbroen udenfor myldretiden i tidsrummet 20.30-05.00, og med en TMA (lastbil med stødabsorberende enhed) kørende bagved. Tidspunkterne for transport er dikteret af politiet. De nærmere praktiske rammer for eskorterne vil Vejdirektoratet melde ud i god tid inden renoveringsperioden.

Togdriften fortsætter uhindret, ligesom gangstien til gående, cyklister og knallert 45 også er åben i langt det meste af perioden. Undtaget er nogle enkelte nætter, hvor arbejdet kræver, at man lukker fællesstien. Vejdirektoratet vil i god tid inden informere herom.