Morten S. Petersen vil ikke deltage i DF-gruppemøder, hvis Dorthe Ullemose er gruppeformand, og nu er Jens Munk klar til at påtage sig rollen for at skabe fred.

Svendborg: Dansk Folkepartis stærke kort på Sydfyn, Dorthe Ullemose, er på vej til at miste posten som leder af den decimerede byrådsgruppe i Svendborg.

På et gruppemøde i partiet tirsdag eftermiddag blev den tidligere spidskandidat og stemmesluger Jens Munk foreslået som ny gruppeformand i stedet for Ullemose. Parterne forlod mødet med en aftale om, at de skulle gå hjem og sove på udspillet, og der ventes en afgørelse senere onsdag.

Jens Munk siger onsdag formiddag, at han er klar til at afløse Dorthe Ullemose som gruppeformand.

- Jeg gør det ikke for selv at komme frem, men for at holde sammen på gruppen. Nu er vi tre tilbage, og det er vigtigt, at vi holder sammen, siger Jens Munk.

Han forklarer, at det tredje medlem af byrådsgruppen, Morten S. Petersen, har meddelt, at han ikke længere ønsker at deltage i gruppemøderne, hvis Dorthe Ullemose er gruppeformand.

- De har et meget anspændt forhold, siger Jens Munk.

Han håber, at Dorthe Ullemose er parat til at afgive posten.

- Der kommer snart et folketingsvalg, så Dorthe har rigeligt at se til. Jeg håber, at hun afgiver den post frivilligt og kan indse, at det er måden at løse det her problem på. Så kan vi alle komme videre, siger Jens Munk.

Partisekretær i Dansk Folkeparti Poul Lindholm Nielsen oplyser, at det er gruppen selv, der vælger gruppeformand. Han har ikke nogen kommentarer til kampen om gruppeformandsposten i Svendborg. Heller ikke Morten S. Petersen ønsker at kommentere sagen.

Dorthe Ullemose ønsker heller ikke at kommentere sagen.