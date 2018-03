Kerteminde/Hindsholm: Påske plejer at betyde, at så kommer der turister. Nu er vejret ikke så vældigt fristende, men skulle de dukke op og have lyst til at se sig om i Kerteminde og på Hindsholm, så behøver de ikke at vente på, at nogen følger dem rundt.

Turistbureauet har som et nyt tilbud lagt en turbeskrivelse på deres hjemmeside visitkerteminde.dk, så turisterne kan blive deres egne turguider. Turen fører rundt i Kerteminde og derfra videre rundt på Hindsholm - blandt meget andet til Mesinge Kirke, der også kaldes Skt. Karen med den blå kåbe.

Guiden, som turisten kan følge elektronisk eller selv printe, giver ikke blot en udførlig kørselsvejledning, men også beskrivelse af de steder, man kan kigge på undervejs - eller besøge.

Den nye turguide er den seneste i rækken af tiltag, der skal gøre det lettere for turisterne at bevæge sig rundt på egen hånd og få de gode oplevelser. Der findes desuden en gratis tur-app kaldet Kerteminde, der indeholder guides til ruter med forskellige temaer - for eksempel gårdbutikker eller vikingetiden. (ström)